Un mensaje escrito en una tarta de cumpleaños por una chica autista se hace viral

Lisa Aldrich publicó en Facebook una foto de una tarta de cumpleaños que compró para su hermana en una pastelería de Michigan. En la imagen se puede ver un pastel decorado con letras de color morado, algo ilegibles, que dice: "Feliz cumpleaños Mandy". Aldrich cuenta que cuando le entregaron la tarta, pidó a una empleada de la pastelería que escribiera algo encima. "La miré a los ojos y le di las gracias antes de ver lo que había escrito", escribe Lisa en su post. "Cuando me di cuenta me reí y le pagué-para mí no importaba que se leyera mal-pensé que a la gente le parecería gracioso". Después, una de las empleadas se acercó y le dijo: "la chica que escribió ésto tiene autismo. Gracias por sonreír y darle las gracias, aunque no debe escribir en los pasteles, probablemente le alegraste el día". El post, que ya ha sido compartido más de 140.000 veces, concluye recordando que "la amabilidad es importante".

