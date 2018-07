Un hombre sin hogar de Murcia hizo un desinteresado gesto por este joven y dejó a todo el mundo emocionado

Pequeñas noticias como estas protagonizadas por buenos samaritanos son las que nos alegran la semana y nos recuerdan que el mundo a veces no es tan malo, que todavía queda esperanza. Esto es lo que le sucedió a Pedro Teruel y que seguro te hará reflexionar y pensar en lo que realmente hacemos por los demás. Este joven murciano se dejó las llaves de su moto puestas y se fue a trabajar, cuando se dio cuenta que no las llevaba encima pensó que ya había perdido su moto para siempre, lo normal es que se la hubieran robado. Bajo corriendo a la calle para llevarse la sorpresa de su vida, su moto estaba allí y junto a ella había esta nota.

Liopardo | Liopardo

Paco es una persona sin hogar que al encontrar la moto con las llaves decidió guardárselas hasta que el dueño pudiera recogerlas. En la nota ponía que vivía en Jesús Abandonado, el nombre de la fundación para personas sin hogar en la que a veces dormía. Según ha explicado Pedro en una entrevista en Verne , cuando intentó devolverle el favor y darle algo de dinero no lo aceptó "Él no lo hacía por dinero, me dijo que tenemos que ayudarnos entre nosotros". Una increíble pequeña historia con un final más increíble aun. Este anciano de 75 intentaba reparar su tejado. Cuando un vecino lo vio pasó lo siguiente