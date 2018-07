Un hombre se compromete con la hermana de su novia con síndrome de Down

Ashley Schaus se comprometió con su novio Will Seaton tras varios de relación. El día que él hizo la gran pregunta, cambió la vida de dos personas, la de su novia y la de su futura cuñada. Cuando Ashley comenzó a salir con Will, le presentó a su hermana Hannah, con síndrome de Down. Si la aceptaba como novia debía quedarse también con su hermana pues eran inseparables y desde pequeña se encargó de cuidarla.

Ashley vivió la sorpresa de su vida cuando Will se arrodilló para pedir su mano en matrimonio, y luego hizo lo mismo por Hannah a quien le propuso ser su mejor amiga. La historia se ha expandido rápidamente desde que Ashley contara el bonito gesto de Will a la cadena estadounidense Fox 5. "Antes de darme cuenta, estaba arrodillado pidiéndole que fuera su mejor amiga para siempre. Fue el momento más dulce de mi vida al ver que Hannah estaba tan feliz y se sentía tan especial", afirmó Ashley en entrevista. "No sabemos qué futuro le espera a Hannah, pero espero que algún día encuentre a un chico bueno", explica su hermana. "Por ahora, agradezco que haya disfrutado de ese momento con el que toda chica sueña". Ashley asegura que Hannah será "más que una dama de honor" en la boda, que se celebrará el próximo octubre. Hannah también intercambiará votos con Will y bailarán juntos Best Friends, de Harry Nilsson. "Cuando nació Hannah y me dijeron que tenía una hermana, nunca pensé que compartiría con ella mi boda, mi pedida de mano y mi vida entera, pero ahora, en estas circunstancias, no sería capaz de hacerlo de otra manera", cuenta Ashley.