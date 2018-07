Un hombre le regala una flor a una desconocida que estaba llorando y se lleva la sorpresa de su vida

Cuando Danny Wakefield salió de casa ese día, no se imaginaba que algo lo cambiaría para siempre. Este chico, nativo de Seattle, había comprado un girasol con la intención de regalarselo a alguién pero terminó echandose atrás. Entonces en lugar de dejar que la flor se marchitara decidió que iba a regalarsela a un extraño de camino al trabajo. Llevó la flor con él hasta que entró en una cafetería, parte de su rutina diaria. Entonces, vio a una completa extraña y pensó que ella podía ser la destinataria perfecta. Estaba sentada en una mesa y lloraba silenciosamente.

Danny escribió en su página de Facebook, "Es como si el girasol actuase como un imán hacia ella, porque en el momento que la vi supe que era a quien iba a entregárselo". Pero cuando Danny le ofreció el girasol a la chica que estaba llorando, su reacción no solo lo dejó sorprendido, lo conmovió profundamente: "Cuando me acerqué a la mesa le dije, ‘Perdóneme. Tengo este girasol que pensaba dárselo a alguien especial, pero al final no lo he hecho, pero he sentido que tú también eres especial, así que quiero dártelo a ti. Antes de que pudiera ni siquiera dársela, esta completa extraña se abalanzó sobre mis brazos con lágrimas en los ojos, como si yo fuera alguien a quien había amado, y perdido. Lo que me dijo después es lo que aún estoy tratando de superar". Wakefield explica que la chica le contó que "Estaba llorando porque su prometido había fallecido la semana anterior, sólo unos meses antes de que se fueran a casar. En su primera cita, él le llevó un girasol, y desde entonces, siempre le regaló girasoles, nunca rosas, porque ella era la luz de su vida. Hoy, a través de mi, él había podido mostrarle que siempre será la luz de su vida y como nosotros, los humanos, tenemos un mensaje que va más allá de las palabras". Rapidamente la historia se volvió viral y ha desencadenado el "Sunflower Challenge" que reta a la gente a regalar un girasol a un desconocido para alegrarle el día.