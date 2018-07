Un hombre hace un precioso regalo musical a su mujer con esclerosis. Te encantará

Carl Gilbertson quería regalar algo sorprendente a su mujer Laura, que padece una fatal enfermedad como es la esclerosis múltiple. El motivo era celebrar su décimo aniversario como casados. Te va a encantar cómo dejo sin palabras a su esposa. Carl organizó un ‘flashmob’ en mitad de la calle. En la sorpresa participaron los estudiantes de la Liverpool Media Academy, quienes comenzaron acercándose a Laura y entregándole una rosa. Liopardo | Liopardo Pero, poco a poco el resto de componentes del coro empiezó a cantar 'Just the way you are' de Bruno Mars. Al final, todo el grupo acabó cantando y bailando para Laura, quien intentaba contener la emoción mientras su marido la abrazaba. Liopardo | Liopardo Todo el público que estaba presente también llegó a emocionarse, e incluso muchos de ellos llegaron a sacar sus móviles para grabar el momento. Sin embargo, esto no fue todo. La sorpresa continuó con el despliegue de una pancarta que decía “Feliz Aniversario Laura”, y como colofón los aplausos de la gente.

"Ella ha sido muy valiente en la lucha contra su enfermedad, y quería que supiera que no me importa lo que pase, la quiero tal como es y que, para mí, ella es perfecta”, manifestaba Carl en un programa americano.