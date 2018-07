Un fotografo se negó a fotografiar a un niño con síndrome de down. Ahora ella lo hace gratis para todos

Stephanie Smith estaba un día buceando por internet cuando leyó un articulo que le cambió la vida. El cambio de vida de Stephanie ha conseguido crear un impacto no solo en su ciudad sino también en todo internet. Liopardo | Liopardo Todo surgió cuando vio que un fotógrafo se negó a fotografiar a un niño con síndrome de down. alegaba que no tenia ni tiempo ni paciencia para hacerlo. Tras esto se narraba que abandonó la sesión que estaba haciendo. Esto le rompió el corazón de tal forma que decidió hacerlo ella. Cogió la cámara y ahora se dedica a fotografiar niños con necesidades especiales. con esto les hace feliz a ellos y también a sus padres.

