Un dentista arregló sus dientes gratis por este importante motivo y ella no pudo contener las lágrimas

Los dientes son una parte muy importante para nosotros, tanto a nivel de imagen como a nivel de salud. ¿Quién no busca una sonrisa perfecta y reluciente? Además, para disfrutar de cualquier comida es necesario que tu dentadura esté lo más sana posible. Sin embargo no todo el mundo tiene la misma suerte y, desde pequeños, sufren poblemas con la boca. Otros en cambio puede que no hayan tenido ningún problema de nacimiento pero por motivos externos no han tenido demasiada suerte. El segundo caso es el de la joven Kyleigha Scott, de 28 años. Al parecer el que fue su novio le golpeó de tal forma que perdió parte de uno de sus dientes y no disponía del dinero necesario para solucionarlo.

Si nos fijamos, en todas las imágenes de sus redes rara es la ocasión en que la joven sonreía con naturalidad y, si sonreía, intentaba cubrir parte de sus dientes con los labios. Sin embargo, las cosas han cambiado y mucho.

Un día decidió ir al dentista para quitarse una muela del juicio que tenía infectada, pero el dinero no le llegaba para arreglar el resto de su boca. Sin embargo, cuando le contó al dentista el motivo por el que le faltaba la mitad de un diente, el profesional optó por arreglárselo aunque no pudiera pagárselo en ese momento.