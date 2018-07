Un coro emociona a su profesora con cáncer de mama dedicándole esta canción

Adriana López, profesora en un colegio público de Nueva York, fue diagnosticada de cáncer de mama. La desagradable noticia llegó a oídos de sus alumnos, entre ellos los del coro de la escuela, quienes decidieron dedicarle esta emotiva sorpresa. Al ritmo de "I'm gonna love you thought it" de Martina McBride con claveles en la mano, los niños brindaron un conmovedor homenaje a la maestra. Como era de esperar, la profesora López no pudo contener la emoción ante este regalo tan bonito. En menos de una semana el vídeo ha alcanzado los dos millones de visitas: