Un chico de 16 años inventa un dispositivo especial para pasear bebés en silla de ruedas

El desafío que toda madre se encuentra a la hora de hacer frente a las labores que un hijo requiere no siempre es fácil. Menos aún lo es, si a los inconvenientes y a los problemas característicos de toda madre en esta etapa se le suma un impedimento físico como puede ser una paraplejía por la cual la parte inferior del cuerpo queda paralizada, teniendo que hacer uso de una silla de ruedas. Si bien es cierto que depender de una silla de ruedas, en la mayoría de estos casos de paraplejía, no imposibilita la labor de ser madre y ocuparse de mantener satisfechas las necesidades de un bebé, sí es un hecho que hay determinadas acciones que no pueden realizarse sin ayuda. Una de ellas, por ejemplo, es pasear a su bebé en cochecito por el parque, pues aunque parezca mentira, hasta ahora no existía un dispositivo que solventase ese pequeño inconveniente. Liopardo | Liopardo Alden Kain, de 16 años y estudiante de secundaria del instituto en 'U of D Jesuit' es el responsable de un genial dispositivo que soluciona por completo ese particular ejemplo. Cuando Alden vio la oportunidad de inscribirse de manera voluntaria en un programa de colaboración con la Universidad UDM de ingeniería, donde cada año reciben estudiantes para participar en un proyecto de ingeniería completamente novedoso en el mercado, no dudo en participar y dar lo mejor de sí. Liopardo | Liopardo Un dispositivo para que una madre parapléjica pudiese pasear a su bebé mientras ella va en silla de ruedas es el proyecto que desde la UDM le encargaron a Alden y Sharina Jones, la mujer con paraplejía con la que Alden tenía que colaborar para estudiar todas las necesidades de una persona con esa discapacidad.

Cuando Sharina se quedó embarazada de su primer hijo, empezaron las dudas sobre cómo podría llevar de paseo a su hijo mientras fuese en silla de ruedas. El caso de Sharina, que a la edad de 5 años recibió el disparo que la dejó en silla de ruedas, sirvió a Alden para guiarle en el desarrollo del proyecto hasta lograr esto:

