Un cartero pide ayuda para un niño tras enterarse que lo único que lee es la publicidad que llega a su casa

Ron Lynch es un cartero estadounidense de la ciudad de Sandy, Utah. Un día, mientras hacía su trabajo, descubrió a un niño recogiendo los folletos de publicidad del buzón. Mathew, así se llama el pequeño, de doce años, le contó al cartero que estaba buscando algo para leer, porque no tenía libros para hacerlo. Ron sorprendido, le preguntó por qué no acudía a una biblioteca para disfrutar de su afición, a lo que el niño respondió que tampoco le era posible costearse el billete de autobús. Si Mathew no podía ir a la biblioteca, Lynch decidió traerle la biblioteca a él. Entonces publicó esta fotografía en su página de Facebook pidiéndole a sus amigos que ayudaran al pequeño. Sin embargo, no sólo sus contactos de la red social reaccionaron...

matthewcartero | Liopardo

Tal y como Ron aseguró a la KSL, canal de televisión de Utah, recibió respuestas de todas las partes del mundo: Gran Bretaña, Australia, India, etc. Más de 350 ejemplares le han llegado al joven lector, quien ha prometido leerlos todos. Ambos se han propuesto compartir sus libros con todos los niños que lo necesiten.