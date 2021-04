En Guarujá, Brasil, un hombre de 32 años que va ser padre por primera vez se ha vuelto viral al compartir su poderosa historia. Felipe Moreira Dos Santos se encuentra luchando contra el cáncer, "El hijo que le pedí a Dios fue para superar todo lo que estoy pasando", aseguró a Globo.

Antes de que su pareja quedara embarazada, a Felipe Moreira Dos Santos le descubrieron un tumor maligno en el riñón izquierdo del que fue operado, aparentemente con éxito.

Pero tras una nueva revisión le encontraron este nuevo tumor en el bazo y tuvo que comenzar un tratamiento de quimioterapia.

Este motivo hizo que se haya perdido muchas de las ecografías pero pudo acudir a una y en ella su hijo David le dio una señal esperanzadora.

Una señal de esperanza

Primero el futuro padre se emocionó al escuchar los latidos de su hijo pero fue un inesperado gesto el que se llevó todo su amor y el que está dando la vuelta al mundo.

Mientras el obstetra filmaba los movimientos del bebé, este puso los dedos en forma de "v". "No podía creerlo", contó Dos Santos, Incluso el médico dijo:'Mirá, hizo el símbolo de la victoria con la mano'".

“Voy a la ecografía y hay una señal como esta; parece que es para que mi fe aumente", expresó Dos Santos. "Me da más fuerza para superar el cáncer. Sin duda, fue algo divino", aseguró este valiente luchador.

"Esto es para asegurarse de que voy a vencer a la enfermedad. Si no hubiera ido, no lo habría visto, porque mi mujer no podía grabarlo", explicó además muy conmocionado. Pincha en el vídeo para ver la sorprendente y emocionante foto.

VER MÁS: ¡Jugando juntos!