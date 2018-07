Un anciano emociona a su mujer de 92 años enferma con esta serenata de amor

La canción queha marcado todos y cada uno de los 73 años de matrimonio de Howard (93 años) y Laura (92 años) es el clásico 'You Never Know', interpretado originalmente por la actriz y cantante Rosemary Clooney en 1952. Erin Solari, nieta de este entrañable matrimonio de ancianos, capturó un momento muy especial entre sus abuelos mientras que Laura, su abuela, se encontraba en un centro de cuidados paliativos.

El vídeo comienza con un emotivo intercambio de palabras de amor entre las que destacaban las más repetidas de Laura hacia su marido: "Te amo". Después de esto, comienzan a sonar los primeros acordes de la trompeta de 'You Never Know', la canción de Harry Warren y Mack Gordon, y como si de una película romántica de entonces se tratara, el galante caballero se inclina para dedicarle una emotiva serenata a su amada esposa: "Nunca sabrás lo mucho que te extraño.. Nunca sabrás lo mucho que me importas". ¿No es dulce?" comenta Laura a su nieta en un momento del vídeo, visiblemente emocionada. "Creo que le gusto", bromeó después. El vídeo se ha viralizado rapidamente hasta convertirse en uno de los más compartidos en redes sociales estos días. La nieta de la pareja reveló después de publicar el vídeo que su abuela había sido dada de alta en el centro de cuidados paliativos, poco después de que se grabara el vídeo, por encontrarse lo suficientemente bien como para volver a casa.

FUENTES: Europa Press