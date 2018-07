Un anciano deja caer la bolsa de la compra y una madre lo ayuda pero cuando se da cuenta del engaño se echa a llorar

Un veterano de la Segunda Guerra Mundial, llamado Bill Greenham fue a un Walmart en Florida. Al salir dio unos pasos y sus bolsas de la compra se cayeron al suelo. Bill se apoya en su bastón e intenta recoger sus cosas pero estaba claro que necesitaba ayuda para hacerlo. Melissa Whittington y su hijo Phillip que vieron toda la escena se acercaron al anciano y lo ayudaron a recoger sus cosas pero no se esperaban la sorpresa. Liopardo | Liopardo Ellos no sabían era que además de veterano de guerra, el anciano era voluntario del departamento de policía de North Port y que todo era una cámara oculta diseñada para ayudar a la gente. Justo después de ayudar al anciano se acercaron unos policías y le preguntaron a Melissa si necesitaba algo. Ella estaba pasando dificultades económicas, era el cumpleaños de su hijo y no había podido regalarle nada. Los policías entraron en el Walmart y le compraron un patinete al niño.

