Un adolescente gana pizza gratis durante un año y decide dársela a niños sin hogar

Hannah Spooner, una joven de 19 años de edad, residente de Detroit, Estados Unidos, estalló en alegría al enterarse de que ella y su novio se habían ganado pizza gratis durante un año. Liopardo | Liopardo La pareja ganó un concurso de la empresa Little Caesars, pero en lugar de utilizar el premio para ellos mismos, decidieron donarlo a ‘Covenant House’, una organización no lucrativa que ofrece refugio, clases, programas de formación profesional y tres comidas al día a los jóvenes sin hogar, fuera de control y en situación de riesgo. Liopardo | Liopardo La joven dijo, para explicar su decisión, que "solo sé que hay otras personas por ahí que no tienen nada y no creo que debería estar comiendo pizza gratis cuando hay personas que pasan hambre en la noche”.