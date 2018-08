La tumba de este niño tiene una ventana y el motivo no puede ser más tierno

En 1865 un niño de 8 años llamado Merrit Beardsley fallecía por culpa de unas fiebres. Su padre William trabajaba como cantero y vivían cerca de un cementerio en Oxford, Nueva York.

Antes de fallecer el pequeño Merrit le pidió a su padre que no le enterrara bajo tierra porque tenía mucho miedo a la oscuridad, “Papa no quiero morir, tengo miedo a la oscuridad y no quiero acabar en un cementerio bajo tierra”, le dijo el pequeño a su padre.

William construyó para su hijo una preciosa tumba especial con una ventana para que pudiera tener luz y no se pasará la eternidad a oscuras.

Con el paso del tiempo la ventana se fue deteriorando y el cristal se quedó roto. En 2013 Stefan Foster, un joven de Norvich, se quedó fascinado con la historia de la tumba y pidió ayuda al ayuntamiento para restaurarla.

Sustituyeron el cristal roto con un material mucho más duro y ahora la gente ha vuelto a visitar esta tumba para llenarla de flores y juguetes. Ahora vuelve a estar llena de vida y de recuerdo para el pequeño Merrit.