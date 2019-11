Nicole Louise es una fotógrafa aficionada de Birmingham de 23 años. Estudió educación infantil y trabaja en un colegio para niños con necesidades especiales.

En su tiempo se dedica a hacer sesiones de fotografía a niños con síndrome de Down y otras necesidades especiales a través de su proyecto Nicole Louise Photography. "Durante este tiempo trabajando en la escuela me enamoré de todos los niños con los que trabajo y realmente me abrió los ojos a la belleza del síndrome de Down. Me siento muy afortunada de trabajar con adolescentes y adultos jóvenes que tienen el síndrome de Down y quería mostrarle al mundo como son de hermosos", escribió sobre sus fotografías.

Recientemente ha creado un proyecto llamado "Down With Disney" que se ha vuelto viral y que todos están compartiendo en Facebook. Una serie de adorables fotografías en las que transforma a niños con Síndrome de Down en protagonistas de las películas más famosas de Disney y que puedes ver dándole al play al vídeo.

Un enorme agradecimiento a todos los que participaron y gracias a todos los que compartieron las imágenes de Down With Disney. Estamos presentando un calendario de Down With Disney, así que si usted es local y desea uno, avíseme lo antes posible, ya que espero poder encargarlos pronto”, escribía Nicole en Facebook sobre la acogida del proyecto.

