La tierna carta de un niño al Ratoncito Pérez que te robará el corazón

Santino, un niño argentino de 6 años, se ha convertido en todo un fenómeno viral después de que se haya hecho pública la carta que envió al Ratoncito Pérez. Al pequeño se le cayó un diente y cuando intentó lavarlo, se le coló por el desagüe del baño. Por este motivo, el niño decidió pedirle ayuda al Ratoncito en forma de carta: "¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encuentras, ¿me dejarías algo de dinero? Gracias", escribió el niño.

Pero esto no se queda aquí, sino que el pequeño decidió ayudar en todo lo posible al Ratoncito. Santino le dibujó un mapa para que pudiera ubicar el baño, su cuarto y el cuarto de su madre. "Te dejo un mapa para que no te pierdas. Por fa, no te metas en el cuarto de mamá porque les tiene mucho miedo a los ratones", finalizó el niño.

Esta tierna carta se ha convertido en viral en Facebook y un gran número de usuarios están compartiendo esta bonita historia.