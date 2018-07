"Te quiero, Shocky" fueron las milagrosas primeras palabras de esta niña que no podía hablar

Cuando el equipo de rescate encontró a Shocky, su estado físico era lamentable. El burro, que pertenecía a una granja en Irlanda, se encontraba tumbado con una soga atada fuertemente alrededor de su cuello. La piel que estaba en contacto con la soga estaba cubierta de lesiones y llagas. El infierno de Shocky terminó en el mismo momento en que The Donkey Sanctuary, en Birmingham, Inglaterra, se hizo cargo de él y le ofreció convertirse en burro de terapia. Liopardo | Liopardo Ahí es donde, en 2013, Shocky conoció a Amber, una niña de 2 años que no podía hablar. Amber y su hermana gemela nacieron de forma prematura y tan pronto como se pudo, la pequeña Amber tuvo que ser operada porque no podía respirar. Durante la operación, los médicos cortaron el flujo de aire de sus cuerdas vocales dejando a la niña totalmente muda. Además de esto, Amber tiene parálisis cerebral, lo que hace que le sea difícil mover un músculo o moverse. Liopardo | Liopardo Shocky anima a Amber a ser activa y eso le ayuda a fortalecer sus músculos y ella le ofrece una compañía única e inigualable. La niña incluso aprendió a montar en burro, pero el verdadero "milagro" se produciría unos meses después cuando Amber cumplió tres años y pudo ser operada de nuevo, esta vez para recuperar su voz. El reencuentro de Amber y Shoky se produjo en noviembre de aquel año cuando la niña todavía no había pronunciado ninguna palabra. Después de haber dado un paseo a lomos de su amigo y de disfrutar de un rato juntos, Amber se bajó del burro y se despidió con un "te quiero, Shocky". Liopardo | Liopardo La inmensa alegría que sintieron sus padres con tal progreso les inspiró a querer contar la historia de su hija y el burro en un libro. FUENTE: The Dodo