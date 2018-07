Sus fotos desnuda dieron la vuelta al mundo y ahora ha sido despedida de su trabajo por este indignante motivo

Las fotos de esta chica y su novio dieron la vuelta al mundo. Rompían estereotipos y fueron aplaudidas por todos. Nosotros contamos su historia en esta noticia pero no siempre la fama en internet viene acompañada de cosas postivas. Recientemente Stephanie y Arryn se enteraron de que estaban embarazados, pero las buenas noticias duraron poco. Stephanie contó en esta entrevista que había sido despedida de su trabajo. El Austin Bank Texas le dijo que estaban "preocupados" por cuanta gente iba a ver las fotos y cómo afectaría a la imagen de la compañía. "Di más de un año de mi vida a esta compañía y me echaron por hacer algo positivo", ha asegurado Stephanie que afirma no arrepentirse para nada de las fotos.