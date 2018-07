Su humano falleció y este perro lo esperó en la puerta del hospital. Cuando veas quién sale te emocionarás

Después de que su humano falleciera este perro no quería separarse de la puerta del hospital en Argentina donde había estado ingresado para ver si volvía a aparecer. Una noche lo ve alejarse en una ambulancia mientras corre desesperado detrás del coche. Lo esperó afuera del hospital durante varias noches, pero su amigo ya ha partido. El perrito solitario y afligido ve salir a una desconocida, se acerca a ella y algo le hace sentir que es muy cercana a él, precisamente porque lleva dentro a su amigo.

Su querido amigo no iba a volver nunca más pero este perrito no iba a estar sólo nunca más porque su amigo seguía "vivo" en otra persona. Más de 10 millones de personas han visto este conmovedor vídeo de la Fundación Argentina de Transplante Hepático titulado "The Man and The Dog".