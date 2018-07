Su hijo le pedía todos los días dos sándwiches en vez de uno para comer en el colegio. Cuando se enteró del motivo se emocionó

Liopardo | Liopardo

En Estados Unidos es típico que los padres y madres preparen a sus hijos una bolsa de comida para el colegio, con un sándwich, zumo, fruta y algún snack. Josette Duran, de Albuquerque en Nuevo México, se ha metido en una extraña rutina con la comida de su hijo. Desde principios de año un aparentemente hambriento Dylan le pedía dos sándwiches en vez de una para comer. Como buena madre Josette no dudaba en alimentar bien a su hijo pensando que sería una moda pasajera, pero cuando varios días después la cosa continuaba igual decidió salir de dudas. Confrontó a su hijo y le pregunto el porqué de tanta comida, la explicación que le dio su hijo le emocionó. Dylan explico a su madre que el sándwich de más que había estado preparándole era en realidad para un compañero de clase que no tenía suficiente dinero para comer. Liopardo | Liopardo Josette se enteró después investigando que la madre del amigo de Dylan estaba soltera y había perdido recientemente su trabajo. La situación le conmovió especialmente a Josette ya que ella misma había estado sin techo hace unos años durante una temporada. Meses más tarde la madre del amigo de Dylan había encontrado trabajo y cuando se enteró de lo que había estado pasando fue a hablar con Josette para pagarle las comidas que había preparado para su hijo. Liopardo | Liopardo Josette se negó a aceptar el dinero y en vez de eso puso al equipo de volleyball del que era entrenadora a recaudar dinero. En total recaudaron más de 400 dólares que usaron para pagar las deudas que algunos alumnos con problemas económicos tenían con el comedor escolar. FUENTE: Little Things VER MÁS: Un hombre le regala una flor a una desconocida que estaba llorando y se lleva la sorpresa de su vida