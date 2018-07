Su hija con autismo consiguió pareja para su graduación. Cuando llegó el día apareció un policía en la puerta

Las fiestas de graduación son un momento muy importante en la vida de un estudiante y tienen una especial importancia social en Estados Unidos. Los jóvenes preparan mucho ese día, eligiendo su atuendo y sobre todo pensando con quien irán al baile. A veces alguien lleva de acompañante al baile a una persona que no era compañero de clase o no iba al colegio, ese es el caso de Samantha Wadleigh, una joven estudiante con autismo que decidió romper con todos los esquemas e invitar a un hombre muy especial. Liopardo | Liopardo Sean Connors es un oficial de policía en New Jersey que un día, como parte de un proyecto educativo del gobierno, visitó el colegio de Samantha. La idea era contarle a todos los jóvenes lo que los policías hacían y cómo eran sus vidas protegiendo a los ciudadanos. Samantha estaba sentada en la sala cuando vio entrar a Sean. Fue amor a primera vista. Ambos estuvieron charlando un rato y por la noche cuando llego a casa, Samantha le dijo a su madre que quería que el policía fuera su pareja en la fiesta de graduación. Contactaron con Sean y el aceptó de inmediato.

