Se recorre 74 kilómetros con un cartel hasta encontrar un donante de riñón para su esposa

Hay quienes consideran que el amor no se demuestra con regalos materiales, sino todo lo contrario. Los gestos, el apoyo, las caricias...son algunas de las cosas que más puede unir a una pareja. Esta historia es, indudablemente, una prueba de ello. Se trata de, un hombre de 74 años que, tras enterarse de que su mujersufría insuficiencia renal en estadio 5, quiso hacer algo por ella. Después de 26 años de relación, no se imagina la vida sin su compañera. Por eso mismo un día decidió salir a la calle a recorrerse 74 kilómetros con un cartel en el que ponía: "Necesito riñón para mi esposa". Junto a la frase, indicaba el número de teléfono para donar y el grupo sanguíneo de Deanne. La National Kidney Foundation comunicó que cada vez hay más personas que están a la espera de un posible donante de riñón. Sin embargo, no todos tienen la misma suerte y 13 de ellos mueren todos los días. La iniciativa de este hombre dio sus frutos y actualmente su esposa cuenta con un riñón nuevo. La disposición de la gente fue enorme: "Fue abrumador. No sabía qué pensar", contó Wayne en Fox 13. Wayne está tan ilusionado porque su esposa pueda vivir unos años más, que está dispuesto a utilizar ese cartel para ayudar a otras personas que se encuentren en la misma situación. Echa un vistazo al vídeo, no podrás reprimir la emoción.