Se rapó la cabeza para llevar a su mejor amiga con cáncer al baile del instituto

Allie Allen fue diagnosticada con cáncer cerebral cuando tenía 14 años y recientemente sufrió una recaída. Por eso estaba particularmente agradecida cuando su mejor amigo Brayden Carpenter apareció con la cabeza rapada para llevarla al baile del instituto.

El abuelo de Allen murió de cáncer cerebral en marzo de 2015, su madre está sufriendo cáncer de mama y recientemente ella ha tenido que empezar sesiones de quimioterapia. "Es algo muy duro para mí pero ya lo he asumido y no me estreso más sobre ello", escribió Allen sobre cortarse el pelo por culpa de la quimioterapia en GoFundMe "En la foto se puede ver mi cicatriz, pero una cicatriz es como un tatuaje pero con una mejor historia detrás", señala Allen. Cuando Allen recayó de su enfermedad y se vió forzada a cortarse el pelo lo paso mal al principio pero ha terminado por aceptarlo y llevarlo de la mejor manera posible. Además los compañeros de instituto de Allie Allen no dejan de mostrarle su apoyo.