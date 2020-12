“Me rompiste el corazón”: la bronca homófoba de una madre a su hijo tras contarle que se va a casar con otro hombre

La boda de un hijo siempre es una alegría para la familia. Sin embargo, esto no es lo que le ha ocurrido a Henry, un joven mexicano de 21 años. Su madre le rechazó tras enterarse de que era homosexual, y ahora el anuncio de su matrimonio ha terminado en una bronca que se ha vuelto viral en Instagram.

Henry llamó a su madre para contarle que iba a casarse con su novio: “Te quiero invitar, pero sé que tú no apruebas que me vaya a casar con mi novio”. La noticia no le gustó a la madre, quien, en vez de apoyar la decisión, le ha echado una terrible bronca que terminó con las lágrimas del joven.

Antes de iniciar la llamada, Henry decidió grabar la conversación que iba a tener con su madre y, tras la terrible bronca, optó por publicarla en su cuenta de Instagram, perfil que tiene más de 74.000 seguidores. El vídeo ha sido reproducido más de 800.000 veces, y la mayoría de los mensajes son muestras de apoyo a Henry y su pareja.

Henry quiere que esta situación sirva a las personas que no se sienten aceptadas por su familia, como él, y ayudar a muchas otras: “¿Qué estamos haciendo en este mundo si no estamos siendo verdaderamente felices?” escribió el joven junto a la publicación. En este vídeo puedes ver cómo reaccionó la madre.