Rompe a llorar cuando abre la caja de un reloj y descubre que el regalo de su mujer es otro

Este hombre cumple años y su mujer decide hacerle un regalo muy especial. Y no es sólo que se trate del mejor regalo de cumpleaños del mundo, es que la reacción de él no tiene desperdicio. Al principio, recibe una cajita, cree que se trata de un smartwatch, y a medida que la va abriendo su sorpresa va en aumento. Lo que no se espera, bajo ningún concepto, es lo que se va a encontrar cuando acabe de quitar todos los envoltorios. Ya puedes ser duro de pelar, porque si no es así, te hará falta una caja de pañuelos. Haznos caso, lo vas a necesitar.