Recibió cartas de su novio durante tres años: al juntarlas se llevó la sorpresa de su vida

Timothy es un australiano que comenzó a salir con su novia Candice Catherine hace algo más de tres años. A la semana de comenzar la relación, Tim le escribió a Candice la primera de las catorce cartas en total que recibió a lo largo de esos tres años. Una serie de cartas que por separado no tenían nada de especial pero que cuando Candice juntó todas las misivas, vio un mensaje oculto en ellas: la clave para descifrarlo estaba en la primera letra de cada una de ellas. Liopardo | Liopardo La primera letra de casa carta formaba parte de una frase que le cambiaría la vida: 'Will you marry me' como explica Candice a Daily Mail Australia: "Me desperté la mañana del 16 de diciembre de 2015 con una carta a mi lado dándome instrucciones para que me vistiera y que solo saliera de la habitación cuando estuviera completamente lista. Tan pronto como abrí la puerta, vi pétalos de rosa y velas por todos lados -mi corazón dio un salto y vio lo que iba a pasar". Liopardo | Liopardo