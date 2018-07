Querían adoptar a un niño, pero al ver lo unidos que estaban adoptaron a tres hermanos. El milagro ocurrió después cuando la vecina hizo esto

En el orfanato Forest Care vivían tres hermanos que no habían sido adoptados: Michael, Jess y Camdem. El primero tenía seis años y ya actuaba como el protector de sus hermanos pequeños, especialmente Jess que sufría de espasticidad, una enfermedad que no le permite coordinar bien brazos ni piernas. Liopardo | Liopardo Durante años no habían podido encontrar una familia permanente debido a los cuidados especiales que requería Jess y habían pasado sus primeros años en familias de acogida y orfanatos hasta que Julia Washington y su esposo aparecieron en sus vidas. La familia Washington ya tenía dos hijas, pero habían decidido añadir un miembro más a su clan y estaban decididos a adoptar. Fueron al orfanato Forest Care donde vieron a estos tres hermanos que estaban tan unidos que en lugar de quedarse con uno decidieron adoptarlos a todos. Liopardo | Liopardo Los Washington pasaron de tener dos hijos a tener cinco hijos y uno de ellos necesitaba cuidados especiales. Por eso cuando se enteraron de que había otro hermano pequeño que se encontraba en otro orfanato decidieron que a él no podrían adoptarlo porqué económicamente era imposible. Liopardo | Liopardo El pequeño Elijah tenía 17 meses y había pasado 398 en el orfanato cuando su suerte cambió para siempre. Liopardo | Liopardo Jay Houston, vecina y amiga de Julia, había sido adoptada cuando era una niña y tenía una hermosa familia de dos hijos biológicos y cuatro adoptados, así que cuando se enteró de la historia de Elijah y sus hermanos no lo pensó ni un segundo: decidió adoptarlo inmediatamente. Liopardo | Liopardo Ahora los cuatro hermanos están unidos en sus dos familias y los Washington y Houston cuidan juntos de esta gran familia en la que lo único que importa es el amor.

FUENTE: ABC NEWS