¿Qué hacer cuándo alguien sufre un ataque de ansiedad? La lista de consejos de una chica para su novio que todos comparten

Kelsey Darragh, es una videobloguera americana para Buzzfeed, que tiene un problema de ansiedad. Recientemente se ha vuelto viral al compartir en Twitter esta lista que le hizo a su novio.

Darragh sufre de este trastorno desde hace años, por lo que los ataques de ansiedad y pánico no son algo nuevo para ella.

Para que su novio pudiera comprender su problema y lo que ella estaba atravesando, la mujer de 27 años decidió escribirle una honesta lista donde le expresa con claridad lo que siente y cómo puede ayudarla.

“Tengo desorden de ansiedad y pánico. Mi novio no los padece… pero quiere entender para poder ayudarme. Así que le hice esta lista. Siéntanse libre de compartirla con sus seres queridos que necesitan de una guía”, escribió en Twitter Darragh.

La lista de la bloguera está formada por los siguientes 15 puntos:

1. Debes saber que tengo miedo y no puedo explicar por qué, así que por favor no te enfades conmigo.

2. Asegúrate de que tenga mis medicamentos cerca y de que los tome.

3. Los ejercicios de respiración me van a frustrar, pero son esenciales. Intenta que sincronice mi respiración con la tuya.

4. Haz sugerencias sutiles de cosas que podríamos hacer juntos para distraerme. (No me digas lo que necesito o debo hacer y escúchame cuando digo 'no' a algo).

5. Cuando tenga un ataque: recuérdame que ha sucedido antes y que también pasará. Siempre sucede, pero da miedo cuando pasa, así que tal vez puedes contarme algunos detalles divertidos sobre mí o nuestra vida juntos que me hagan sonreír.

6. Un sorbo de agua puede ser útil, pero no me digas que necesito comer o beber porque créeme: siento que voy a vomitar.

7. ¡Sigue respirando conmigo!

8. Si podemos irnos de donde estamos, llévame a casa.

9. Por favor, sé muy amable conmigo. Siento que no soy yo misma y estoy avergonzada. Sentirte culpable por haberte pasado sólo hará que te frustres conmigo.

10. A veces, un abrazo grande me hará sentir segura.

11. ¡Ayudarme a respirar será difícil, pero es la clave!

12. Si estoy realmente mal, llama a mi madre, a mi hermana o a mi mejor amiga.

13. Dime que no pelee, mejor déjalo pasar. Cuanto más trate de controlarlo, o intentes controlarlo, peor será.

14. ¡Empatiza conmigo! ¡Puede que no lo entiendas, pero estoy en tus manos!

15 Una vez que haya pasado (horas más tarde), empieza una conversación conmigo sobre el tema. ¿Cómo ha sido? ¿Qué podemos hacer la próxima vez?