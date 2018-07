Puso en Facebook que iba a darle un último adiós a Walnut y cientos de desconocidos se unieron

Mark Woods es el dueño de un galgo de 18 años llamado Walnut. Desgraciadamente la salud de su perro se había visto muy mermada este último año y la situación había llegado a un punto de no retorno. El paso de los años había hecho mella en Walnut y la familia tuvo que tomar la difícil decisión de dejarle marcha para siempre. Mark puso este mensaje en Facebook sin intención de nada especial.

"Lamentablemente he tenido que tomar la decisión de dormir a Walnut este sábado 12 de noviembre, pero, antes de ello, le daremos un último paseo juntos en su amada Porth Beach a las 9:30 de la mañana. Me encantaría que los amantes de los perros y amigos os unieseis a la celebración en la playa favorita de Walnut. Ha tenido una vida increíble y al haber alcanzado la edad de 18 años está listo para dormir. Espero veros el sábado" El post fue compartido por miles de personas en la red social y el sábado 12 de noviembre a las 9:30 de la mañana Walnut pudo dar su último paseo acompañado de decenas de vecinos y amigos que se acercaron con sus mascotas a la playa de Porth. Liopardo | Liopardo Envuelto en una manta y en brazos de su dueño, Walnut disfrutó del que siempre ha sido su lugar favorito en la Tierra. El can llegó, incluso, a mojar sus patitas en el mar por última vez antes de partir. Liopardo | Liopardo