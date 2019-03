Un profesor gay oculta su boda a sus alumnos y estos le dan la sorpresa de su vida

Un grupo de estudiantes del coro de la escuela secundaria en Hingham sorprendió a su profesor y su futuro esposo durante el almuerzo de ensayo de la boda.

Los estudiantes cantaron una versión de los Beatles "All You Need Is Love" delante de Christopher Landis y su ahora esposo Joe Michienzie.

El Junior Choral Spectrum de Hingham Middle School se reunió todos los domingos por la noche durante un mes para practicar.

Landis se rompió a llorar al ver a sus estudiantes entrar a la sala. "Te amamos mucho", le dijo uno de los padres organizadores a Landis. "Realmente queríamos hacer algo especial para ti".

Landis había ocultado su noviazgo y compromiso con Joe Michienzie por temor al rechazo de sus alumnos. Un video del conmovedor momento, publicado en la página de Facebook de las Escuelas Públicas de Hingham, se adjuntó más de 500.000 veces en una semana.

