Un profesor coloca una cuna en su despacho para que una alumna pueda asistir a clase con su hijo

Karen Cunningham, alumna del postgrado de biología del Instituto Tecnológico de Massachusets, dio a luz a su primogénita en plena pandemia. Tras semanas por paternidad, su marido tuvo que volver al trabajo y no tenían dinero suficiente para poder pagar a alguien que se hiciera cargo de la niña, con lo que retomar las clases en la Universidad se le tornaba complicado a la joven.

Su profesor Troy Littleton, era consciente de la importancia de los estudios para Karen, quien estaba elaborando su tesis. Así que decidió ayudarla colocando una cuna en su oficina de la Universidad para que la madre primeriza pudiera dejar tranquila a su hija mientras realiza sus investigaciones para terminar la tesis. "Mi compra favorita del nuevo equipamiento para el laboratorio: una cuna portátil para llevar a mi oficina para que mi estudiante graduada pueda llevar a su pequeña de 9 meses al trabajo cuando sea necesario y yo pueda jugar con ella mientras su mamá hace un poco de trabajo", compartió Troy en Twitter con la foto de la cuna instalada en su despacho.

La historia ha causado sensación en redes sociales y en medios de comunicación, como se puede ver en su cuenta de Twitter, donde comparte las noticias. La publicación en cuestión reúne ya más de 110 mil Me Gusta y centenares de comentarios alabando su decisión. Troy declaró en The Washington Post que muchas mujeres se ven obligadas a abandonar la ciencia cuando son madres, con lo que quiso aportar su granito de arena para que esto no ocurriera con su alumna.

