Una pastelería de Texas pierde un gran pedido después de compartir esta foto en redes sociales

Una pastelería en Texas horneó algunas galletas en forma de corazón con la bandera del orgullo en ellas y de hecho perdió algunos clientes. Después de que la historia se volviera viral en Facebook el pequeño negocio se inundo de clientes y apoyo.

La panadería Confections en Lufkin, Texas, EE. UU. Publicó una imagen de deliciosas galletas en forma de corazón con un colorido glaseado que imita un arco iris, que son los colores de la bandera LGBTQ +. La panadería quiso expresar su apoyo a la comunidad y difundir el mensaje de amor.

Subtitularon la foto, "Más AMOR. Menos odio. ¡Feliz orgullo a todos nuestros amigos LGBTQ! Todos los amantes de las galletas y la felicidad son bienvenidos aquí."

Sin embargo, parece que una simple publicación como esa le costó a la pequeña pastelería bastantes seguidores y un cliente terminó cancelando un pedido grande a pesar de que ya estaba hecho.

Los propietarios fueron a Facebook una vez más demostrando su incredulidad ante lo sucedido e invitando la gente viniera a comprar esas galletas no deseadas para que no se desperdiciaran.

Los propietarios no sabían lo que les esperaba cuando la gente fue abrumadoramente solidaria y generosa no solo con los me gusta en la publicación.

En su página de Facebook, Confections informó que las personas estaban donando dinero y venían a comprar sus dulces en masa. La panadería logró vender todas las galletas del pedido cancelado e incluso más.

