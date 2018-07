Papa Noel a un niño autista: "No pasa nada, está bien ser tu"

Liopardo | Liopardo

Un niño quería ver a Santa Claus para decirle que es autista, el pequeño Landon tenía miedo de que por ser autista Santa le pusiera en la lista de niños malos y no le traería ningún regalo. Pero Landon no podía estar más equivocado. Landon Johnson de 6 años, fue con sus primos y familia al RiverTown Crossings Mall en Grandville. Como todos los niños se sentó en el regazo de Papa Noel y le dijo que por Navidad quería una Wii, un dinosaurio de juguete y un coche con control remoto. Después de bajarse se dio cuenta de que se le había olvidado algo importante y corrió hasta Santa para decirle que tenía autismo. La respuesta de Santa no pudo ser más genial, “Está bien ser tú”. Landon tenía medio de que Santa le pondría en la lista de niños malos pero todo lo contrario. Papa Noel escucho las preocupaciones del pequeño y le dijo que no pasa nada y que no debería preocuparle ser quien es. “Sabes que te quiero y que mis renos te quieren y todo está bien. Eres un buen niño”.Un mensaje poderoso que demuestra que en Navidad pasan cosas bonitas y que todavía queda buena gente en el mundo.