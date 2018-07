Novia comparte el baile de su boda con el donante de médula que salvó su vida

Greta Perske y Tony Hokanson celebraron recientemente el segundo día más feliz de su vida cuando se casaron en Minnesotta, una ocasión que hace nueve años no sabía si podría vivir. Cuando tenía 16 años fue diagnosticada con leucemia y le dijeron que necesitaría un trasplante de médula para vencer la enfermedad. Cuando no pudo encontrar una medula compatible entre sus familiares puso sus esperanzas en el registro de médula “Be The Match”. Fue ahí cuando Danny Daniels, quien hasta hace poco Greta conocía como el héroe de Arkansas, entro en escena y salvo su vida. Por suerte Greta Perske pudo agradecerle a su donante en persona. "Un año después de la operación, si ambas partes quieren pueden decidir conocerse", explico Greta. "Antes de conocerle sólo era este increíble hombre que me dio su médula espinal sin conocer nada de mi. Fue increíble tenerle delante de mi". Desde ese día supo que si un día se casaba Daniels sería invitado especial en su boda. Por eso cuando se prometió con su marido Tony lo primero que hizo fue invitar a Daniels y su mujer, con los que había mantenido contacto por Facebook, a la boda. Liopardo | Liopardo El momento más emotivo de la boda fue sin duda cuando Greta y su salvador Daniels bailaron juntos al ritmo de la canción "Angels Among Us" de Alabama. El fotógrafo de la boda aseguro "me costaba aguantar las lágrimas, todo el mundo estaba sonriendo y llorando". Liopardo | Liopardo Daniels aseguro que sintió muy orgulloso en la boda, como si de un padre se tratase, “sentí como si mi propia hija se estuviera casando". Liopardo | Liopardo