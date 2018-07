No sabía por qué el perro se estaba volviendo loco hasta que se dio cuenta que no encontraba a su hijo pequeño

El juego del escondite tomó un trágico giro cuando el pequeño Riley Duffy de cinco años decidió meterse dentro de la secadora y cerrar la puerta. La máquina se encendió y empezó a girar. Su madre estaba arriba pasando la aspiradora y su hermano viendo la televisión así que las posibilidades de que lo rescataran habrían sido muy pequeñas de no ser por Teddy, el cockapoo de la familia. Liopardo | Liopardo Teddy que estaba en la planta de abajo sintió que Riley estaba en peligro y corrió escaleras para avisar a su madre. Empezó a ladrar hasta que Mrs Duffy le hizo caso y entonces bajaron los dos corriendo las escaleras. Por suerte llegó a tiempo de sacar a su hijo de la máquina sin que le pasara nada grave. El pequeño Riley que tiene síndrome de down, salió de esta experiencia traumática sólo con unas pequeñas quemaduras y rozaduras. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zbAgR7Ml9jk "Tenemos una secadora más grande de los normal porqué somos seis personas en casa y hay siempre mucha colada", explica Aaron, el padre del pequeño. "Si no fuera por nuestro perro Riley habría muerto sofocado dentro de la máquina", añadía emocionado Aaron. Liopardo | Liopardo