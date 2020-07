Linda Ross decidió compartir en Twitter una de las historias más emotivas que hemos visto en mucho tiempo. El pasado Día de la Madre su sobrina Ella Lennon, de cuatro años, quiso felicitar a su madre aunque ya no estuviera con ella.

La madre de esta pequeña había fallecido en diciembre por culpa de un cáncer. La pequeña no dudó en enviar un sobre con varios dibujos a la dirección donde creyó que la encontraría: número 1 del Portón de las Nubes, en el Cielo.

Lo que no esperaba ningún familiar de Ella es que recibiría una emotiva respuesta en tan sólo 48 horas. "Su cara se iluminó con la sonrisa más grande, la que solo muestra a la gente increíble de este mundo. No puedo agradecerte lo suficiente", relataba su tía, Linda Ross, en la red social, donde no dudó en agradecer el gesto a aquella persona del servicio de mensajería que había "gastado su tiempo" para devolverle a Ella el calor y el amor de su madre.

La historia se ha vuelto viral después de que haya recibido 90.000 me gusta y muchos están comentando lo difícil que es contener las lágrimas al leer la carta.

VER MÁS: Graba la reacción de su abuelo cada vez que va a verle