Niña de 4 años le canta una emotiva canción a su madre enferma de cáncer

El emotivo video de una niña de cuatro años cantándole a su madre enferma de cáncer delante de toda su familia y amigos esta siendo muy compartido en redes sociales La pequeña McKenna canta la canción "I'm Gonna Love You Through It", de Martina McBride, a su madre todos los días para inspirarla durante su lucha contra el cáncer linfático. La mujer llora mientras su hija canta esta poderosa canción cuya letra dice "nunca estarás sola, lo prometo, cuando seas débil yo seré fuerte".

La grabación ha sido reproducida más de 16 millones de veces en Facebook después de que la compartiera Ellen DeGeneres.