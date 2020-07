Tallulah es una niña de 8 años que al enterarse de que el repartidor que constantemente repartía pedidos en su barrio, Tim Joseph, padecía de pérdida auditiva decidió aprender el lenguaje de signos para poder comunicarse con él.

Fue la madre de la niña, Amy Roberts, quién publicó el vídeo que se ha hecho viral en twitter, donde se ve como Tallulah y Tim se comunican por lengua de signos. También comentó que la niña incluso le hizo un dibujo y Joseph lo colocó en su camión. "Todavía lo muestra con orgullo en su camioneta, han construido una gran amistad en las últimas semanas" señaló.

El repartidor mencionó en la BBC Radio Manchester que fue muy sorprendido cuando la niña le saludó empleando el lenguaje de señas "Tallulah se dio cuenta de que era sordo y un día me sorprendió cuando me dijo "Que tenga un buen día", creo que aprendió el lenguaje de señas en la escuela" afirmó. El hombre se encontraba muy feliz por este suceso y le enseñó cómo decir "Buenos días" y "Qué tengas un buen día" y ella repitió sus movimientos a la perfección, "Ella lo repitió perfectamente y me hizo el día" detallaba.

Esta amistad se ha hecho viral en redes sociales logrando más de 4 millones de reproducciones y más de 52.000 me gusta.

