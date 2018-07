Muñecos con discapacidades o manchas en la piel, ¿cómo no se fabricaron antes?

Liopardo | Liopardo

Demasiados años aceptando que una muñeca debía ser rubia, altísima y guapísima, con una vida ideal, una gran mansión, un novio perfecto y un montón de ropa carísima. ¿Y, con los bajitos, feos, gorditos, con manchas, cicatrices, o con algún tipo de discapacidad? Ya era hora de que un juguete se adecuase a la diversidad. No es de extrañar que la idea de este grupo de padres haya tenido tan buena aceptación. Su campaña lleva por nombre 'Toy like me' (un juguete como yo) y sus propuestas son tan variadas como numerosas. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Una petición que poco a poco se va haciendo realidad, pues la compañía juguetera Makies ha visto vio en esta idea una gran oportunidad. Las primeras muñecas en salir han sido una con bastón, otra con un aparato para la audición y otra con una mancha en la cara, pero tienen prevista la salida al mercado de otros con silla de ruedas y con diferentes marcas en la piel. Liopardo | Liopardo De hecho, si tu hijo tiene algunaque no haya sido aun trasladada a un muñeco, podrás solicitar la fabricación de uno específico para ti. Una oportunidad perfecta para que los niños descubran en sus juguetes que