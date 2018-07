Muchos extraños miraban a su hija hasta que se acercó un hombre y lo que le dijo la hizo llorar

Pam De Almeida, una canadiense que tiene dos hijas, ha compartido en su página de Facebook Slice Of Life que te hará recuperar un poco de fe en la humanidad. Desde que nació Sofía, su madre Pam y toda la familia percibían las miradas hacia su bebé. La pequeñita nació con Síndrome de Down y eran muchas las personas que se quedaban mirándola por la calle. Liopardo | Liopardo Durante una visita el Tim Hortons café, Pam y su hija Sofía estaban sentadas cuando dos mujeres empezaron a mirar a su hija y a cuchichear. "Había dos mujeres torciendo su cuello de cualquier manera para mirar a mi hija. Ya no me enoja eso como antes, pero esta vez sí, sí me enoje. A los segundos, veo que una pareja se me acerca, lo único que pensé era ‘bien, más gente viniendo a molestar’, pero fue todo lo contrario”, asegura Pam en su post de Facebook.

Cuando Pam vio que la pareja estaba a punto de saludar, no le quedó de otra que ser paciente. El hombre llegó miró a Sofía y le dio la mano para saludarla, luego miró a la mamá y dijo que tenía una historia bastante importante que contarle. A pesar de que Pam no estaba segura si quería o no escuchar a esta pareja de extraños sentía mucha curiosidad por lo que tuvieran que decirle. Liopardo | Liopardo "Me contó que había estado viendo las noticias la noche anterior. Salió una noticia que le impactó mucho. Una madre había dado luz a un bebé con Síndrome de Down, los doctores le sugirieron que sería lo mejor para aquel recién nacido morir, porque tenía otras complicaciones. Pero, la mamá firme hasta el final, no dejó que nadie le hiciera nada a su pequeño. Me dijo, ‘el punto es que tú nunca sabes cómo tu puedes impactar al mundo’. Me miró una última vez y me dijo ‘eres una gran persona. Tú hija es hermosa. Felicitaciones". Liopardo | Liopardo Inmediatamente, Pam comenzó a llorar. El hombre era la primera persona extraña que la felicitaba por dar a luz a una niña tan increíble como Sofía y por valorarla y saber ver más allá de su Síndrome de Down.