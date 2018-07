"Que yo recuerde mi tartamudez empezó cuando yo tenía 4 años. A veces se chulean de mi, pero a mi la tartamudez me parece algo único que muchos niños no tienen". Así comienza la carta que Juan Carlos, un niño cordobés de 10 años, escribió para la Fundación Española de la Tartamudez y que su madre compartió en Twitter, donde el escrito se ha hecho viral.

María le propuso a su hijo Juan Carlos que escribiera algo sobre la tartamudez, lo que escribió le pareció tan inspirador que decidió colgarlo en redes sociales. Ahora les han entrevistado en varios medios.

"A mí no me parece que sea algo malo, cuando alguien me pregunta le digo tan feliz que soy tartamudo". Y a los que le dedican comentarios negativos por su tartamudez les dice: "Me sale por un oído y me entra por otro".