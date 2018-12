Los 10 mejores anuncios de esta Navidad que te harán llorar

La Navidad es la época en la que repasamos todo lo bueno y malo que nos ha pasado durante el año. Es también el momento para ver a la familia, juntarse con amigos y celebrar en compañía de la gente que más queremos.

Las marcas utilizan este momento del año para apelar al nuestro nada más emocional y lanzar sus anuncios más potentes y lacrimógenos. Todavía quedan varias semanas hasta Navidad y seguro que salen muchos anuncios más pero mientras hemos recopilado los 10 mejores hasta la fecha.

1. "Tenemos que vernos más" - Ruavieja

¿Cuánto tiempo pasarás con la gente que te importa? Esta es la pregunta a la que responde Ruavieja en el anuncio navideño que todo el mundo está compartiendo y que te va a hacer llorar mucho.

2. "El único regalo que Santa no puede entregar" - Comité Internacional de la Cruz Roja

La Cruz Roja recuerda en su último anuncio de Navidad que "lo único que quieren algunos niños es reunirse con sus familias". De esta manera, abre los ojos de muchos para que se entienda que lo importante no son las fiestas y los regalos.

3. "The boy and the piano" - John Lewis

Al igual que en España los anuncios navideños más esperados son los de la Lotería, en Reino Unido son los de John Lewis, la famosa cadena británica de tiendas, y el elegido para protagonizar el spot de Navidad de este año ha sido nada más y nada menos que Elton John.

4. "Familiarizados" - IKEA

¿Cuánto crees que sabes de tu familia? Bienvenidos a 'Familiarizados', un concurso que invita esta Navidad a desconectar para volver a conectar con los que te rodean.

5. "22 otra vez" - Lotería nacional

El anuncio, titulado '22 otra vez', cuenta en clave de humor la historia un hombre que vive el día 22 de diciembre como si se tratara del día de la marmota y que siempre gana el Gordo de la Lotería de Navidad.

6. "Vuelve a casa por Navidad" - El Almendro

Como todos los años, El Almendro vuelve por Navidad. Esta vez las migraciones de los animales para recordar lo que supone la vuelta al hogar y con la familia por estas fechas.

7. "Comparte tu don" - Apple

Apple usa la animación digital para contarnos la bonita historia de una joven que logra compartir su creatividad con el resto del mundo por un golpe del destino.

8. "The Big Night" - Sainsbury's

Una timida niña canta una adorable versión del clásico "You Get What You Give" de los New Radicals en este precioso anuncio de la cadena de supermercados Sainsbury's.

9. "Reindeer games" - Microsoft

Owen Simmons es un joven gamer con discapacidad que gracias a Microsoft y a un mando adaptado de Xbox puede disfrutar de su pasatiempo favorito.

10. "Los ositos de Heathrow vuelven" - Heathrow

El señor y la señora Bair de Heathrow, los ositos de peluche más famosos de la publicidad, pensaban pasar la Navidad bajo el sol de Florida pero en el último minuto regresan a Londres.