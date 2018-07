Los padres de una bebé reparten tapones y chucherías a los pasajeros del avión en que viajaban junto a un emotivo mensaje

"¡Hola! Me llamo Lorenza y tengo 1 año. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos" Este era el mensaje en una nota que unos padres mexicanos repartieron en unas bolsitas junto a tapones para los oídos y chucherías.

Era la primera vez que viajaban en avión con su bebé y querían tener un detalle con los pasajeros que se sentaban a su alrededor por si la pequeña hacía ruido o los molestaba en exceso.

Fue una de las pasajeras, Paola Reyes Ríos, la que decidió compartir este bonito detalle en su perfil de Facebook.