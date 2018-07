Lo que hizo esta hija por su madre enferma de Alzheimer te emocionará

Stephanie Gefroh tuvo muy presente el famoso ‘Carpe Diem’ y organizó el día de su boda en tan solo 25 días con tal de que su madre estuviera presente. Al parecer había un motivo claro por el que lo hizo. Todos pensamos en el día de nuestra boda y cómo prepararlo con tiempo para que todo esté perfecto y sea una fecha inolvidable. Sin embargo, Stephanie Gefroh tuvo que hacerlo todo de forma imprevista en un total de 25 días. Esto es porque la madre de la novia padecía Alzheimer prematuro desde los 48 años y la enfermedad estaba avanzando a pasos agigantados hasta el punto de que ya no era capaz de reconocer a sus propias hijas. Por este motivo, la joven antepuso su madre a ella y prefirió hacer una boda express con tal de que su mamá estuviera ahí aunque no fuera capaz de recordarla. A los invitados les pareció genial la idea de Stephanie y ayudaron a los novios con los preparativos. El día de la ceremonia no faltó nadie y, a pesar de que la madre de la joven no sabía muy bien dónde se encontraba ni con quién estaba, disfrutó mucho y le encantó estar allí.[caption id="attachment_43461" align="alignnone" width="771"] Liopardo | Liopardo Fuente: Little Things[/caption][caption id="attachment_43462" align="alignnone" width="769"] Liopardo | Liopardo Fuente: Little Things[/caption][caption id="attachment_43463" align="alignnone" width="753"] Liopardo | Liopardo Fuente: Little Things[/caption][caption id="attachment_43460" align="alignnone" width="771"] Liopardo | Liopardo Fuente: Little Things[/caption] Precioso, ¿verdad?