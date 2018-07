Lo mejor que verás hoy: "Repite conmigo 'I...want... Ice cream"

decirhelado | Liopardo

No hay nada más adorable que los niños pequeños cuando están empezando a hablar. En este vídeo viral un padre está intentando enseñar a su hija a decir “I want ice cream” pero ella no para de decir lo que le da la gana inventándose la palabra. https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=4sQNebdMjJQ El padre insiste una y otra vez sin éxito pero su hij Delta no quiere o no sabe decir ice cream.

Publicidad