Le sentaron junto a los 669 niños que salvó de los Nazis y su reacción al descubrirlo te emocionará

Hay historias atemporales que nos hacen recuperar la fe en la humanidad y que aunque pasen los años merecen ser contadas, compartidas y recordadas. Una de esas historias es la de Sir Nicholas Winton, un británico de origen alemán que en 1939 salvó a 669 niños de los nazis al enviarlos en trenes de Praga a Londres. Su historia es tan heroica e impactante como la de Oskar Schindler aunque quizás no sea tan conocida. En 1938, Nicholas Winton trabajaba como empleado de la Bolsa de Valores. Unos días antes de Navidad, Winton debía viajar de vacaciones a Suiza. Era joven, ganaba dinero y podía permitírselo. Sin embargo, una simple llamada telefónica desbarató sus planes de esquiar en los Alpes. Una llamada que cambiaría el curso de su vida para siempre. Su amigo Martin Blake, quien trabajaba en un comité de ayuda para refugiados adultos de Checoslovaquia, parcialmente invadida por el Tercer Reich, le pedía ayuda. Acudió raudo en su ayuda y una vez allí se dio cuenta de que no había ningún plan pensado que se ocupara del traslado de los niños. Winton comenzó entonces una tarea frenética. Liopardo | Liopardo Nicholas Winton fotografiado junto a uno de los niños que salvó. Creó una oficina improvisada en la habitación del hotel en la que se encontraba y trabajó por conseguirlo. Las familias le visitaban para poder incluir a sus hijos en la lista, hasta llenarla con 669 nombres. Una vez conseguido, Winton tuvo que hacer frente a un gran problema: conseguir la financiación necesaria para pagar los costos del viaje en tren de los niños desde Checoslovaquia hasta el país de acogida y encontrar a personas que aceptaran hacerse cargo de estos chicos y pagar las 50 libras que reclamaba el gobierno. Winton comenzó a publicar anuncios en los diarios británicos, en las iglesias y en las sinagogas solicitando ayuda. La respuesta de los londinenses fue entusiasta y en unas semanas, centenares de familias aceptaron acoger a los niños y aportaron el dinero necesario como para traer a los niños desde Checoslovaquía. Winton consiguió salvar un total de 699 niños y podrían haber sido muchos más. Desgraciadamente Londres declaró la guerra a Alemania justo antes de que el último tren con 250 niños a bordo pudiera efectuar su salida, nunca más se volvió a saber de ellos. Una estatua en Praga conmemora su increíble historia. Liopardo | Liopardo Años más tarde, en 1988, la BBC en su programa “That’s Life” contaban la increíble hazaña de Sir Nicholas Winton. Él estaba presente en el plato pero lo que no sabía es que todos los que estaban sentados con el eran muchos de los niños que había salvado de los Nazis en 1939. Está es su emotiva reacción.

Liopardo | Liopardo