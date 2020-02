Dar el paso y confesar a tus padres tu orientación sexual suele ser una de las decisiones más difíciles a las que suele enfrentarse una persona LGTBIQ+ en la vida. Significa abrirte y, con la dificultad y el miedo que ello implica, enfrentarte a la aceptación o no de tus sentimientos y preferencias.

Para ello hay muchas formas de hacerlo. El cómo sigue siendo la parte más complicada ya que requiere encontrar un momento oportuno y que sea de la manera menos impostada y más natural posible.

@Elenaruemorgue ha compartido en Twitter su original forma de hacerlo. Le envió un correo a a su padre con la canción 'Bisexual' del grupo musical Cariño explicándole que escuchándola podría entender mejor cómo se sentía. Al recibir el mensaje de su hija, su padre dio una respuesta que para nada esperaba.

En el correo de respuesta, su padre comienza explicando que la canción le ha parecido muy bonita y que la letra es breve por lo que le facilita su aprendizaje. A continuación entra en el fondo del asunto.

"Creo que me quieres decir lo que dice la canción, que te gustan las chicas. Quizás yo sea el mejor para entenderlo. A mí me chiflan. Lo de que a las chicas le gusten los hombres me cuesta un poco entenderlo porque a mí no me gustan ni pizca, pero por no sé qué razón a algunas les gustan también. Eso me permitió enrollarme con la ama, qué suerte tuve", afirma.

Quita importancia a los gustos. "Que te gusten las chicas, o los chicos, o las chicas y los chicos me parece muy poco importante. Lo que le preocuparía es que no te gustasen ni las chicas ni los chicos", afirma.

Asimismo, bromea sobre que pudiera tratarse de animales. "Ya sería la leche que no te gustasen los perros, eso me parecería un drama, pero como te encantan los perros, pues ya está, todo super bien".

Por último agradece su sinceridad y su fortaleza para dar el paso. "Gracias por decírmelo, si eso te da más tranquilidad. Un beso muy fuerte de tu aita que te quiere", concluye.

