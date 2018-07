Le compraron unas zapatillas a una vagabunda y cuando se las dieron se llevaron una increíble sorpresa que les hizo llorar

Su hijo llamó a casa desde el colegio diciendo que no se encontraba muy bien así que Sabrina Laffan fue recogerlo para llevarlo a casa. Mientras iban en coche el chico vio a una vagabunda que caminaba por la calle empujando un carrito y con unos viejos zapatos de béisbol rotos en los pies. Sabrina ha explicado a Love What Matters como su hijo le dijo: "Esta caminando con zapatos rotos. Desearía tener dinero suficiente para comprar un par de zapatos cómodos para todo el mundo que veo que no tiene zapatos".

Su madre decidió conducir a una tienda de ropa y darle dinero a su hijo. Este compro dos pares, unas deportivas y unas botas para el invierno junto con calcetines. Volvieron a donde estaba ella y mientras su hijo le daba lo que habían comprado la madre sacó esta foto. Mientras su hijo y la vagabunda se abrazaban empezó a llorar. Cuando su hijo subió al coche le dijo algo que la dejó impactada: "Mamá, hoy era su cumpleaños, estaba tan feliz".