Las primeras palabras de un joven tras un trasplante de corazón que están conmoviendo a todo el mundo

Las primeras palabras de un joven adolescente, tras despertar de un trasplante de corazón han conseguido conmover y provocar reacciones en las millones de personas que las han escuchado a través de un vídeo colgado en Facebook. Trevor Sullivan , un adolescente de Michigan de 15 años, tuvo que someterse a una cirugía de trasplante de corazón el pasado 12 de noviembre, tras haber sido diagnosticado con cardiomiopatía severa nueve meses atrás. Trevor cuenta en una entrevista a ABC News que todo comenzó cuando empezó a sentirse débil y enfermo desde hacía un año, aunque siempre lo achacaba a un tema alérgico. Una insuficiencia cardíaca repentina fue la que provocó que en febrero del pasado 2015 Trevor fuera trasladado en helicóptero hasta un hospital especializado, donde ingresó hasta que le diagnosticaron una cardiomiopatía severa.

El 12 de noviembre fue la fecha en que Trevor se sometería, por fin tras ocho meses de espera, a un trasplante de corazón. Las imágenes que se han hecho virales en Facebook recogen sus primeras y sentidas palabras: "Estoy muy feliz", dice visiblemente emocionado. "He estado esperando esto tanto tiempo. Puedo respirar y hablar de nuevo. Me siento bien, me siento increíblemente bien. Nunca antes me había sentido tan bien".

El vídeo fue compartido el 21 de enero por la página de Facebook Gift of Life Michigan, una fundación dedicada a promover y fomentar la donación de órganos, a través de la página de Phillip Sullivan, padre de Trevor. FUENTE: Europa Press